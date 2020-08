BUENOS AIRES (ADNSUR) - Susana Romero cosechó una exitosa carrera televisiva como modelo y actriz en los 80 y 90. Ganó popularidad por su participación en ciclos televisivos que realizaba junto al Negro Olmedo. Poco a poco se fue alejando de los medios. En los últimos años, mantuvo un perfil bajo.

Los últimos meses no fueron fáciles para la ex vedette ya que debió afrontar dos intervenciones quirúrgicas por problemas cardíacos en medio de la pandemia. En este momento, se está recuperando en su casa, pero en soledad, porque sus hijas, no pueden acompañarla, más allá de que están siempre llamándola por teléfono.

“Tuve dos operaciones de corazón complicadas. No me siento bien, me falta el aire, estos días no me ayudan y la soledad tampoco. Ayer y hoy fueron los peores días, hay otros días en los que zafo”, dijo Susana sobre su estado de salud. “Estoy en plena recuperación, me falta todavía porque encontraron también que tengo una parte de la carótida semitapada. Es todo por el estrés, porque no fumo, no tomo nada”, añadió.

El complicado estado de salud de Susana Romero

Además, la actriz relató a el programa televisivo Confrontados, que los médicos tardaron en darse cuenta que tenía una afección cardiovascular compleja: “Hace más de tres años que vengo con problemas y cada vez peores porque nadie daba en la tecla. Pensaban que era un tema óseo y otras cosas, menos lo que tenía. Con los estudios, me dijeron que no tenía nada en los huesos y que quizá fuera algo cardíaco. Y salió que sí, tengo un soplo en el corazón de toda la vida. Tengo el 76 % de las arterias tapadas, y también la femoral de las piernas, más el corazón y la carótida”.

“No sé cómo seguía respirando, ya me tendría que haber muerto mucho antes”, aseguró Romero, con total sinceridad al remarcar que gracias a su buen estado de salud pudo salir adelante. Luego, señaló: “Me quisieron hacer tres by pass y me negué. Entonces, me hicieron cinco stent en las piernas. Me tuvieron que coser las arterias. Tomo muchos remedios, estoy harta finalizó la actriz.