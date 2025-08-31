El curioso video de Antonio de la Rúa en un show de Shakira que aumentó los rumores de reconciliación

Entre encuentros, conversaciones y paseos, los rumores sobre un posible acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa continúan creciendo semana tras semana. En este contexto, este sábado se sumó un nuevo episodio cuando el exmanager de la cantante fue visto disfrutando de su concierto desde las tribunas del estadio GNP en México.

En un video que rápidamente se viralizó, se puede ver al empresario sentado mientras una fan lo grababa de frente. Visiblemente incómodo, de la Rúa se limitó a mirar hacia un lado y a apoyar su mano sobre la barbilla, intentando resguardarse. En ese momento, Shakira interpretaba la canción “Días de Enero”, desatando la emoción del público, que no dudó en registrar la escena con sus teléfonos.

No es la primera vez que Antonio asiste a los conciertos de la colombiana. Durante su gira por Estados Unidos y Canadá, su presencia llamó la atención de los asistentes.

Testigos señalaron que se movía con naturalidad entre el equipo técnico y la familia cercana de Shakira, portando una acreditación que lo identificaba como parte del staff y no como un invitado común. Las imágenes parecen reflejar un vínculo renovado entre ambos, pese a un pasado marcado por diferencias personales y la manera en que terminó su relación.

Semanas atrás, otro episodio impactó la escena cuando la cantante, junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, fueron vistos en un restaurante de Miami en compañía de su expareja, el empresario argentino. El encuentro tuvo lugar durante una visita de Antonio de la Rúa a la ciudad, donde coincidió con la artista y sus hijos. Testigos aseguraron que la reunión transcurrió en un ambiente ameno, sin presencia de cámaras ni atención de medios, y que tanto Shakira como de la Rúa se mostraron enfocados en el bienestar de los pequeños.

A principios de marzo, la participación de la hija de Antonio en el show que la colombiana dio en Buenos Aires aumentó los rumores de acercamiento. Aquella noche, la cantante recibió a su excuñado Aíto de la Rúa, Calu Rivero y la pequeña Zulu.

La encargada de compartir en las redes sociales las fotografías fue Agustina de la Rúa, otra de las hijas de Fernando de la Rúa: en su perfil compartió las imágenes de sus hijas como de su sobrina en el recital, en el que ella también dijo presente. Las adolescentes tuvieron un lugar muy especial en el show de la barranquillera.

Zulu, como dos de las hijas de Agustina, fueron parte de “la manada”, un grupo de fanáticos que en cada país custodia a la “Loba” y hacen su ingreso acompañándola. Los seguidores registraron el momento en el que la cantante entraba al Campo Argentino de Polo al lado de las adolescentes, a quienes tuvo a su costados, en lo que para muchos parecería ser un nuevo indicio del acercamiento ¿sentimental? que Shakira tendría con Antonito, de quien se desconoce cuál sería su estado sentimental.

Durante su relación, de la Rúa tuvo un papel importante en el desarrollo de la carrera internacional de la artista, acompañando su proyección global y participando en la gestión de su imagen y negocios. Tras su ruptura en 2010, ambos evitaron declaraciones polémicas y solo trascendieron encuentros esporádicos relacionados con asuntos legales y comerciales.