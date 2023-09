El pasado viernes 22 de septiembre, Maxi Giudici, exparticipante de Gran Hermano, llevó preocupación a su familia y a los fans del reality show. El hombre de 37 años había sido internado por una intoxicación con pastillas.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores y Giudici, fue dado de alta. En este sentido, el exparticipante de la casa más famosa del país habló con la prensa y dio detalles de lo sucedido. Además, agradeció el acompañamiento de su círculo íntimo y valoró la vida.

“Estoy bien, con ayuda. Toqué fondo por un montón de cosas que me estaban pasando y fue como un clic. Mucha gente se me arrimó, me dio cariño y me ayudó a avanzar rapidísimo”, indicó al programa Argenzuela de C5N.

Por otra parte, se refirió a la gente que comenzó a cuestionarlo, al enterarse que está en busca de trabajo. “Hay gente que me dice: 'Che, loco, te quisiste matar y ahora estás pidiendo laburo', te ven que estás bien. La verdad es que los tiempos son de cada uno y es de acuerdo a tu cabeza. La cabeza a veces te juega una mala pasada y ella misma te dice que no sirve buscar ayuda”, explicó.

“Cada vida es un mundo y que cada uno lo maneja a su manera. Siento que tengo una nueva oportunidad y esa nube que tenía en la cabeza se fue y veo todo más claro”, precisó Giudici.

Además, reveló que “después de haber pasado eso, y ver a mi vieja, al Cone (Alexis Quiroga) y a Juli (Díaz) cómo estaban, me hizo despertar. Ahora tengo que tomar impulso y salir para arriba”.

En tanto, realizó una reflexión y valoró su vida, “fui muy desagradecido porque tengo una vida hermosa".

“Pasaron un montón de cosas. Entré a Gran Hermano como un desafío y nunca pensé en vivir en Buenos Aires, quería estar bien económicamente y estar cómodo. Salí con mucha expectativa, tomé malas decisiones y me fui frustrando”, señaló sobre lo ocurrido.