Oscar González Oro, reconocido periodista y conductor argentino, compartió una angustiante publicación en su cuenta de Instagram y generó preocupación en todos sus seguidores.

“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice”, comenzó diciendo.

“Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”, agregó el periodista.

Luego, añadió: “Dios, si es que hay Dios… Salva mi alma si es que tengo alma”.

En tanto, sus seguidores comentaron la publicación y mostraron su preocupación. “Fuerzas!!! Sos un grande en tu profesión y como persona!”; “¿Que estás diciendo? No des estos mensajes…no los entendemos…Los que te queremos nos asustamos”; “Vas a salir adelante”; “No me gusta como suena”; “Tenés mucho por vivir aún”.

Finalmente, González Oro llevó tranquilidad y aseguró “estar bien”. Sin embargo, aclaró que tuvo un “fuerte ataque de angustia sin ningun motivo”.

“Pero aquí estoy tranquilo, gracias”, concluyó.