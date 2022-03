El periodista Eduardo Feinmann llevó este jueves a los estudios de Radio Mitre a su hija Esmeralda, en su presentación pública, y, al mostrársela a Jorge Lanata en el tradicional pase, escuchó una pregunta que no le gustó nada.

"Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante", le disparó Lanata, quien hace el programa desde su casa.

La pequeña de Feinmann y Lucía Auat tiene seis meses y hoy fue llevada por primera vez a la radio, por lo que a partir de su presencia se focalizó el tema del Pase.

“Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante... y que L-Gante le fume un porro en la cara de él”, lo cargó Lanata.

“Es así, Eduardo, yo te lo digo. Va a ser kirchnerista, porque los hijos están en contra de los padres”, continuó.

“Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo”, le dijeron después.

Como respuesta, el padre fue terminante, en broma: "No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso.