Edith Hermida confesó que por estar borracha se perdió una noche con Cristian Castro pero blanqueó el romance con otro famoso

La panelista de Bendita TV Edith Hermida contó que estuvo a punto de tener una relación con el cantante Cristian Castro, pero se frustró porque no llegaron a concretar el encuentro.

“Una vez estábamos en un boliche, yo siempre como que me gusta tomar, él como que tenía onda y me preguntó el número de mi habitación”, reveló en Podemos Hablar, ante la pregunta de Andy Kusnetzoff.

“Estaba en ‘pedo’ yo escuchaba el teléfono y decía ‘tengo que atender’ y estaba como dormida, así que no atendí. Después, el que lo llevaba me dijo ‘¿qué pasó en el Hermitage que no atendiste el teléfono? Estábamos con Cristian abajo’”, recordó.

Además, ante una pregunta directa de Pampita para que revelera una de las dos relaciones con famosos que siempre dijo haber tenido, contó una de ellas.

Su relación fue con el ex jugador de San Lorenzo de Almagro Javier

Nietto, según contó al mismo tiempo que evitó revelar el nombre del otro famoso.