Este jueves, Duki brindó una conferencia de prensa en el Más Monumental y presentó los dos shows que realizará este fin de semana. Sin embargo, sufrió un ataque de angustia por una pregunta que lo dejó sin palabras.

El artista rompió en llanto luego de una consulta muy puntual que tocó su alma. "¿Qué sigue después de tocar en River?", le dijo el periodista.

"De repente tengo 27 años, ya hice dos River y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta. Entonces eso la verdad me genera bastante angustia, me pone un poco mal. Sentís que todo ese recorrido de repente se te fue", reflexionó.

“Va a llegar el sábado, me voy a subir a hacer el show, y cuando me baje, por ahí ni voy a caer. Eso me da miedo. El hecho de quemar tantas etapas y que ya no haya un siguiente paso”, continuó Duki, visiblemente movilizado por sus propias palabras.

Mica Viciconte se quebró al recordar la muerte de una amiga "famosa" en un accidente

“Creo que es el problema por el que se vuelven locos los más grandes. Llega un momento en el que hacés todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de vivir una vida bastante tranquila y ordinaria", expresó.

"Porque si llegás a un momento en el que cualquier cosa que querés la tenés no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz ni para levantarse porque ya tenés todo. Entonces creo que parte de la angustia que tengo va arraigada a eso. Van a ser dos días y se me va a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora", cerró completamente quebrado y tuvo que abandonar el lugar.