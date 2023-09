Pablo Duggan rompió el silencio después de haber sido agredido por una persona cuando estaba junto a su familia en un restaurante y aprovechó la apertura de su programa para hacer su descargo.

El conductor estaba almorzando en un comedor de la localidad bonaerense de Tigre cuando un hombre de 47 años se acercó a él para escupirlo y amenazarlo de muerte. Previamente, había manifestado: "kirchneristas no pueden estar, rajen de acá”.

"Estas cosas no son gratis. No es gratis agredir al otro. Esta personas se quedó sin trabajo, pasa la noche preso y se hizo famoso por ser violento", mencionó Duggan en su descargo en el programa Duro de Domar.

Molesto por vivirlo en carne propia en esta oportunidad, el conductor oficialista expresó que no es algo que se pueda permitir a pesar de pensar diferente. "Esto está mal y no hay que hacérselo a nadie. No hay política sin diversidad de opiniones. La política es diversidad de opiniones, es tolerancia, es diálogo con el que opina diferente; no es agresión", dijo.

En conclusión y sin nombrarlos, se descargó contra Patricia Bullrich y Javier Milei: "tenemos tres candidatos a presidente, y dos tienen discurso de odio a los que piensan diferente".

Momentos después del ataque, utilizó sus redes sociales para escrachar al agresor del restaurante que además fue filmado por el periodista.