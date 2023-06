Duelo mediático: Rial trató de "viudo despechado" a Luis Ventura y recibió una fulminante respuesta

De ser colegas, amigos y socios, a un final inesperado. Jorge Rial y Luis Ventura se encuentran en el momento más conflictivo de su vínculo a casi una década de su distanciamiento.

En el programa que conduce Karina Mazzocco, el periodista María Vázquez leyó un mensaje donde Rial le hacía un pedido a su hija Morena. “¿Te puedo pedir un favor? No hables nunca más con Luis Ventura, bloquealo. No quiero más contacto con esa persona de m...”, decía el mensaje. Al escuchar esas palabras, Ventura se exaltó y contraatacó con todo contra quien fue como un hermano para él.

“¡Esa mier.. que salvó a tu hija del suicidio, con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono! ¡Tres horas después apareció el papi! Al otro día dio declaraciones que él había llamado acá y allá... ¿Te olvidaste de esa? Pero sabés qué, yo nunca levanté el teléfono porque me hiciste lo mismo que al otro padrino (de More), que alguna vez va a explicar que le pediste que firmara en tribunales para que se hiciera cargo de lo que hacían ustedes”, lanzó.

Posteriormente, desde España, Rial no dio pistas y a través de un tuit mencionó a un “viudo despechado”.

"No me morí pero cuentan que me apareció un viudo despechado. Así estoy de preocupado. No se gasten", escribió el conductor de Argenzuela, en referencia a su ex compañero en Intrusos.

¿Y qué hizo Luis Ventura? Se vistió de negro en el programa A la Tarde (América), con una pollera larga, unos lentes de sol y una flor ave del paraíso.

“No tengo claro si era viudo o viuda, así que tengo las dos alternativas. ¿Está en Bogotá? No podía viajar en avión, no sé cómo se aguantó 14 horas hasta Madrid. Estoy en shock", respondió Ventura a la publicación de Rial.