Dónde ver "Homo Argentum", la película de Guillermo Francella que es furor y arrasa en la taquilla

"Homo Argentum", la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, ya se prepara para su desembarco en el streaming tras su estreno en la pantalla grande.

El film está siendo uno de los estrenos más exitosos en la historia del cine argentino: desde su primera función, el último jueves, fue vista por más de 330.000 espectadores. Solo el día de su estreno, la película convocó a 73.886 personas al cine. Esa secuencia se repitió viernes, sábado y domingo; y se espera que se mantenga así varias semanas.

Con estos datos, Homo Argentum se posiciona como la cuarta película más vista el día de su estreno. Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección. Los números se desprenden del sitio Ultracine, que registra semana a semana la venta de tickets en todos los cines argentinos.

¿Dónde ver Homo Argentum?

El film, que sigue generando opiniones divididas, estará disponible de forma exclusiva en la plataforma Disney+, productora que posee los derechos de la obra.

La película de Mariano Cohn y Gastón Duprat explora la idiosincrasia argentina a través de 16 microhistorias. A pesar de su tono de comedia y crítica social, algunos espectadores celebraron sus momentos graciosos, mientras que otros señalaron su carácter disperso.

Los elogios de Milei a la película

Después de conocerse que el presidente de la Nación, Javier Milei, había proyectado para diputados e integrantes de su Gabinete la película, ayer el mandatario se expresó al respecto en su cuenta de la red social X, donde resaltó que el film dejó en evidencia el "espectáculo bizarro que hoy ofrecen los kukas".

Bajo el título "Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke", Milei escribió en tres párrafos una particular crítica política y social inspirada en el retrato de lo que podría interpretarse como "argentinidad" que hace la obra de la dupla Cohn-Duprat.

"Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este (SIC) ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)", explicó el presidente, y agregó: "Cuando uno ha tenido la suerte de haber leído el principio de revelación y entenderlo, debería agradecer por el espectáculo bizarro que hoy nos ofrecen los kukas y la progresía woke ante la película Homo Argentum. ¡Los muestra tal cual son!".

El film de Cohn-Duprat-Francella generó críticas especialmente en redes sociales, donde usuarios -en algunos casos críticos de cine- remarcaron que los personajes centrales sintetizan en un argentino "garca, estafador, ventajero, chorro, chanta".

En ese sentido, Milei aseguró que "les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos".

