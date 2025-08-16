Dolor en el mundo del espectáculo por el fallecimiento de Alberto Martín

El mundo del espectáculo argentino despide con tristeza a Alberto Martín, uno de los actores más queridos y reconocidos de la televisión, el cine y el teatro nacional. El intérprete murió este sábado a los 81 años, según confirmaron fuentes allegadas, tras permanecer internado en los últimos días.

La noticia fue difundida por el productor teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro. “ Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia ”, escribió.

En declaraciones al canal Todo Noticias, Rottemberg se mostró visiblemente conmovido por la partida de su amigo y recordó que estaban planeando reunirse a cenar cuando su salud mejorara: “El plan era ese, porque Alberto era un gran cocinero”, relató.

Una vida dedicada a la actuación

Detrás del nombre artístico Alberto Martín se encontraba Luis Alberto Di Feo, nacido el 8 de mayo de 1944 en la localidad bonaerense de San Martín. Su vocación por la actuación apareció desde muy pequeño: a los seis años debutó en cine con la película La muerte está mintiendo (1950). Desde entonces, nunca se alejó de los escenarios.

En televisión, Martín se convirtió en una cara habitual de las ficciones argentinas. Participó en ciclos que marcaron época como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López, que le permitieron consolidarse rápidamente en la pantalla chica. Su presencia se volvió sinónimo de entretenimiento familiar, con personajes entrañables que quedaron en la memoria de varias generaciones.

El cine fue otro espacio donde desplegó su talento. Actuó en producciones como Yo, el mejor, Brigada en acción, Los hijos de López y ¡Qué linda es mi familia!, alternando entre la comedia popular y roles más dramáticos. Su versatilidad le permitió sostener una trayectoria amplia y diversa, que lo colocó como un actor imprescindible del espectáculo argentino.

Éxito también en el teatro

El escenario teatral fue un terreno donde Alberto Martín se sintió como en casa. Brilló en espectáculos como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York, con los que recorrió distintas provincias y temporadas en Buenos Aires. Su capacidad para pasar de la risa al drama lo convirtió en un artista completo, admirado por colegas y público.

Más allá de su trabajo actoral, también se animó a conducir programas de televisión. Fanático de Racing, incursionó en formatos de cocina y entrevistas, siendo uno de los pioneros en combinar la gastronomía con el entretenimiento. Esa faceta mostró una parte distinta de su personalidad: cercana, espontánea y siempre dispuesta a sorprender.

Una historia de amor y resiliencia

En el plano personal, Alberto Martín vivió una historia de amor que duró casi medio siglo. Estuvo en pareja 47 años con Marta, su esposa, quien falleció en 2018 tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que la mantuvo postrada durante una década. Aquella pérdida fue un golpe profundo para el actor, que en entrevistas reconoció la fortaleza con la que ella había enfrentado la enfermedad y cómo él la acompañó hasta el final.

Hoy, colegas, amigos y admiradores despiden a un artista que dejó una huella imborrable en la cultura argentina. Su talento, carisma y calidez humana lo convirtieron en uno de los grandes de la escena nacional. Con más de siete décadas de trayectoria, Alberto Martín es parte del ADN del espectáculo en Argentina, y su recuerdo seguirá vivo en cada obra, película y programa donde se lo pueda volver a ver.