Dolor en el mundo del cine por el fallecimiento de Diane Keaton

La industria del cine de Hollywood despidió este sábado a una de sus figuras más emblemáticas. Diane Keaton, ganadora del premio Oscar por su actuación en Annie Hall y protagonista de clásicos como El Padrino y First Wives Club, falleció a los 79 años en su residencia de California, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el medio People, que citó a fuentes del entorno de la actriz. Si bien no se revelaron detalles oficiales sobre la causa de muerte, trascendió que en los últimos meses su salud se había deteriorado.

Una persona allegada a la artista declaró al medio que su declive fue “muy repentino y desgarrador para todos los que la amaban”. La fuente agregó que la situación tomó por sorpresa incluso a quienes conocían la fortaleza y el espíritu de Keaton. “Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta energía y vitalidad”, sostuvo.

Durante ese período, la intérprete se mantuvo alejada de los compromisos profesionales y de la vida pública. De acuerdo con la publicación, su entorno más cercano decidió preservar la intimidad de la familia, evitando brindar información sobre su estado de salud. “En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, indicó la misma fuente.

La noticia de su muerte generó conmoción en la comunidad artística y en sus seguidores. Keaton, además de su carrera cinematográfica, era una figura admirada por su estilo y personalidad distintiva, tanto dentro como fuera de la pantalla.

En las horas posteriores al fallecimiento, el sitio TMZ publicó que una fuente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó haber recibido un llamado de emergencia desde la casa de Keaton a las 8:08 de la mañana del sábado. Según el portal, una ambulancia trasladó a una persona al hospital local, y todo indica que se trataba de la actriz. Sin embargo, su familia no confirmó oficialmente esa versión ni brindó más precisiones.

En los meses previos a su fallecimiento, Keaton había tomado decisiones que llamaron la atención de su entorno. En marzo, puso a la venta su “casa de ensueño” en Los Ángeles, una propiedad que había diseñado y remodelado personalmente a lo largo de ocho años. La vivienda, de cinco dormitorios y siete baños, fue listada en 29 millones de dólares.

La decisión sorprendió porque la actriz había declarado en varias ocasiones que planeaba permanecer allí de forma permanente. La casa fue motivo de su libro The House That Pinterest Built, en el que relató cómo la fábula infantil Los tres cerditos había inspirado su elección de construir una vivienda “de ladrillos”, símbolo de solidez y permanencia.

En los últimos meses, vecinos y allegados notaron que Keaton había dejado de ser vista con la frecuencia habitual. Su presencia en eventos sociales y artísticos también se había reducido, y su familia evitó dar explicaciones públicas sobre las razones.