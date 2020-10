BUENOS AIRES (ADNSUR) - A los 77 años, se produjo en las últimas horas la muerte del reconocido actor Hugo Arana, informó oficialmente la Asociación Argentina de Actores.

El actor permanecía internado desde hace unos días, luego de haber sufrido un accidente doméstico.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos.”— Asociación Argentina de Actores on Twitter Link Asociación Argentina de Actores on Twitter

Sin embargo, se determinó que además padecía coronavirus.

Tras los análisis iniciales, se decidió que permaneciera internado.

Su estado general era bueno, e incluso había brindado días atrás una entrevista telefónica radial.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/261910-hugo-arana-dio-positivo-de-coronavirus-mientras-se-recupera-de-una-caida-escenarios-amp-sociedad.html]

"Llegué a casa y lo encontré tirado en el living", explicó su hijo Juan. Aún desconocen si la caída fue producto de un desmayo o una baja de presión, pero una ambulancia lo trasladó a la clínica de la calle Conde, donde le realizaron los estudios correspondientes.

Por suerte, no fue nada grave. "Todo dio muy bien, solo tiene un hematoma", aseguró el hijo del actor.

Sin embargo, una tomografía en el pulmón realizada entre otros estudios de rutina delató una alteración que llevó a los médicos a la decisión de hacerle un test de coronavirus. Ante el hisopado, el resultado positivo confirmó las sospechas.

"No sabemos dónde se lo pudo haber contagiado porque no salía salvo para algún estudio médico ineludible. Puede haber ingresado al sanatorio con coronavirus o, quizás, se lo contagió allí. Por suerte está muy bien, siempre fue asintomático así que no tiene ningún problema para respirar", explicó Juan Arana.