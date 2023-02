“Me parece que hay algo que sucede desde hace muchísimos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans”, fue el comienzo del duro descargo de Flor de la V, durante su programa en vivo en Intrusos.

Días después del comienzo del escándalo con Fede Bal, por varios romances que implicaron infidelidad, también tuvo su turno Flor de V, por la filtración de “íntimos chats”.

“Hoy Fede Bal está en el ojo de la tormenta y, cuando lo señalan porque habría tenido una relación con una mujer trans, lo ponen desde el lugar del prejuicio, de lo monstruoso”, apuntó.

Con la voz visiblemente quebrada, recordó: “Desde que yo debuté en el medio, no hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mis genitales. Me han burlado, bastardeado, disfrutaban hiriéndome”.

Y, ante estas críticas sufridas por el escándalo con los supuestos chats, afirmó: “Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y de mis genitales. Me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo”.