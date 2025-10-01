Después de cuatro horas, reanudan el servicio de colectivos a Zona Norte
En medio de la alerta naranja, Patagonia Argentina interrumpió los recorridos para garantizar la seguridad de pasajeros y conductores. Pasadas las 17, la comuna informó que comenzó a normalizarse.
Debido a la alerta naranja por fuertes ráfagas que afectan a Comodoro Rivadavia, la empresa de transporte Patagonia Argentina suspendió temporalmente el servicio de colectivos que circulan hacia Zona Norte. La medida, explicaron, buscaba resguardar la seguridad de los pasajeros y conductores ante las condiciones climáticas adversas.
Pasadas las 17, desde el municipio de Comodoro informaron que el servicio había comenzado a normalizarse. “Se reanuda paulatinamente el transporte público de pasajeros hacia zona norte. Por su parte, las líneas de zona sur continúan circulando con normalidad, solicitando a los usuarios tomar los recaudos necesarios debido al estado del tiempo”, indicaron.
ALERTA NARANJA EN COMODORO: SIN COLECTIVOS DE ZONA NORTE DURANTE MÁS DE CUATRO HORAS
La suspensión, que se implementó a partir de este miércoles al mediodía, se extendió hasta las 17, aunque en un primer momento se especulaba con que el servicio podía normalizarse cerca de las 15.30.
Las autoridades meteorológicas confirmaron ráfagas superaron los 120 km/h, provocando dificultades en la circulación vial y daños en distintas zonas de la ciudad. Además de los fuertes vientos, se registraron cortes de luz y fallas en los semáforos, especialmente en la zona conocida como El Infiernillo.
CÓMO ES LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE RADA TILLY
A través de sus redes sociales, Expreso Rada Tilly solicitó precaución a los pasajeros e informó que “el servicio se seguirá brindando con normalidad dentro de lo posible; en caso de haber cambios se dará aviso”.
Diversos organismos e instituciones locales extremaron las medidas preventivas para minimizar riesgos ante este fenómeno meteorológico. Se recomienda a los vecinos circular con precaución y mantenerse informados sobre las actualizaciones del estado del tiempo y los servicios públicos.
QUÉ ES LA ALERTA NARANJA Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES
La alerta naranja por fuertes vientos es una advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina que indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.
Este nivel de alerta implica que se esperan ráfagas intensas de viento que pueden superar los 60 km/h e incluso alcanzar valores superiores a los 100 o 120 km/h, con capacidad de causar daños materiales y alteraciones en la normal circulación urbana y en las actividades cotidianas. No es un nivel máximo, pero sí uno de riesgo alto que requiere atención y preparación especial de la población.
Ante esta situación, se recomienda a la población extremar las precauciones para minimizar riesgos. Se aconseja evitar trasladarse por zonas arboladas durante los vientos fuertes, no manipular cables eléctricos o columnas de alumbrado, y asegurar o retirar objetos sueltos en balcones, ventanas o construcciones que puedan volar o caer provocando daños o accidentes. También es importante no circular por calles anegadas y respetar las normas para disposición de residuos, ya que las obstrucciones pueden empeorar situaciones de anegamientos.
Además, se recomienda estar atento a la información oficial actualizada y seguir las indicaciones de las autoridades locales para protegerse, acortar desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante el pico del fenómeno meteorológico. Estas medidas incluyen mantener a los niños y adultos mayores en lugares seguros y no exponerse innecesariamente a los efectos del viento fuerte, para así prevenir accidentes y daños personales. La alerta se mantiene activada mientras persistan condiciones de riesgo.