Después de 30 años Silvia Martínez Cassina se despidió de Canal 13

La periodista Silvia Martínez Cassina abandonó la pantalla de Canal 13 tras casi tres décadas de trabajo en el mismo lugar.

Además, estuvo por más de 18 años al frente de la pantalla de Noticiero Trece.

“Se vienen nuevos aires. Es mi último día en el canal después de 30 años. Los últimos 25 años me metí en sus casas de manera ininterrumpida. Les agradezco muchísimo por el cariño permanente y los mensajes que me llegaban hasta cuando me iba de vacaciones”, se despidió la periodista.

“Fueron 30 años es más de la mitad de mi vida. Hubo pérdidas de compañeros que me han marcado mucho. Creo que he tocado el alma de muchos de los televidentes y me explota el corazón de agradecimiento”, les dijo a sus compañeros de piso, recordando también a los compañeros de otros años.

A su lado, el último coconductor, Federico Seeber, le dedicó unas palabras: "para mí es un placer siempre compartir con Silvia Martínez Cassina. Sos una profesional de la hostia. Compartir el aire con vos es un honor, me llena de orgullo”,