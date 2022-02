Desde la playa y con Cora de Barbieri, el periodista Martín Arévalo anunció su sorpresiva renuncia

El periodista Martín Arévalo se desvinculó del canal TyC Sports, en el que trabajaba desde 2006 y en el que hizo una carrera con la relación con Diego Maradona y Leo Messi como bastión.

Arévalo anunció que renunció al canal desde unas vacaciones en la playa junto a su pareja, la periodista de espectáculos Cora de Barbieri.

"Siento que ya no era el lugar en donde yo pudiera cumplir mis sueños. Los sueños más pequeños y los más grandes", destacó en su despedida, por intermedio de su cuenta de Instagram.

Además de su publicación, luego agradeció personalmente a algunos periodistas que fueron "importantes" en su carrera.

"Los (sueños) que tenían que ver con el trabajo diario, con el crecimiento profesional y hasta aquellos sueños relacionados con la felicidad misma. Durante estos 16 años de trabajo, la enorme mayoría fueron de muchísima satisfacción", escribió.

El siguiente es su mensaje completo:

"Quería contarles que en estos últimos días me fui de TyC Sports. Después de varios meses de plantear mi salida, decidí renunciar a mi trabajo.

Siento que ya no era el lugar en donde yo pudiera cumplir mis sueños. Los sueños más pequeños y los más grandes. Los que tenían que ver con el trabajo diario, con el crecimiento profesional y hasta aquellos sueños relacionados con la felicidad misma.

Durante estos 16 años de trabajo, la enorme mayoría fueron de muchísima satisfacción.

Arranque allá por el 2006, como productor de invitados de Jamón del Medio y como periodista en Estudio Fútbol, un programa que luego se transformó en emblema del canal. Hoy, tanto tiempo después, puedo decir que cumplí montones de metas que me había propuesto cuando estudiaba periodismo allá por el 2000.

Cubrí Mundiales, Copas América, finales de Libertadores, torneos, amistosos en los lugares más exóticos… Entreviste muchísimas veces a los que todos se mueren por entrevistar… Gracias a mi trabajo me di un montón de gustos que me llenaron el alma, cómo estar junto a la Selección Argentina en cualquier rincón del planeta por más de 10 años.

Recuerdo que el primer invitado fue Diego. Sí, Maradona. Vino al piso del primer programa de Jamón del Medio, el programa que conducía Miguel Ángel Rodríguez. Donde quiera que estes Armando, gracias por haber estado tanto conmigo en toda mi carrera. Desde ese inicio, a todo lo que vendría después lo largo de toda mi estadía en el canal.

Aprovecho también para agradecerle a @leomessi porque también bendijo mi carrera. Siempre estuvo cuando lo necesite.

Diego y Leo me dieron una de las notas más increíbles de mi carrera: fue en 2007, en Rosario. Logramos que se encuentren un mediodía, y salimos en vivo charlando con los dos…

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer… ⏭ (Todo está en más fotos).

Un gran cariño a todos. ❤️

Nos vemos pronto"."

Luego, en sus historias, compartió mensajes con algunos periodistas.