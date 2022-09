Desde la Patagonia al mundo: una productora de Comodoro realizó un videoclip junto a The Otherness en tres lugares icónicos

El video Clip, "A New Resistance", fue estrenado la semana pasada en la Embajada Argentina en Berlín, Alemania, con gran repercusión, en compañia de los cuatro integrantes de la banda patagónica de The Otherness, Martín y Gonzalo Cativa, junto a Nicolás Chenlo y Pablo Gaggioni.

Este viernes 9 de Septiembre, se estrenó para todo el mundo a través de las redes, a las 13 horas -hora local- por su canal de Youtube.

En diálogo con ADNSUR, Pablo Villagra, un de los integrantes de Panorámica Productora relató la experiencia artística de rodaje y destacó que desde el principio “la idea de la producción, el plan de rodaje, lo aceptaron como una especie de desafío (en el sentido artístico)”.

Mas allá que, desde la productora que componen junto a Emanuel Díaz Morales y Joaquín Ergas venían haciendo trabajos de tipo “empresariales e institucionales", resaltó que desde hace un tiempo que "no estaban tan presentes con un material que realmente les seducía”.

La elección del rodaje en la Patagonia

En relación al plan de rodaje, Villagra indicó, “estuvimos mínimo cerca de seis días grabando, con una pandemia de por medio, coordinábamos con el clima, y los actores que iban a la escuela". Aunque, según comenta el productor ”las horas de rodaje nunca se cuentan, sabes cuándo empezás y no sabés cuando terminás", explicó entre risas.

Los protagonistas del videoclip son dos chicos, de alrededor de 10 años de edad que -en realidad- no son actores. "Justamente lo que queríamos nosotros era encontrar la frescura, la inocencia, lo honesto que puede ser un chico de diez años trabajando por primera vez en esta experiencia. Siempre digo que cuando el universo conspira, conspira. Porque los chicos, a pesar de que no tenían ningún tipo de preparación artística fueron entendiendo de qué se trataba el video y la verdad que es increíble lo que dieron, que fue más de lo que esperábamos.

La producción audiovisual se situó tres locaciones: Astra, Diadema y Rada Tilly

“Se eligió filmar acá -primero y principal- porque tenemos esta especie de paisaje patagónico que a todo el mundo le gusta, desde lo turístico, desde lo espiritual y lo conceptual”, señaló Villagra.

Dentro de la Productora, cuentan con artistas que ya tenían material pre-grabado y original de las locaciones que fueron utilizadas también para sumar en el videoclip.

"Fundimos la historia del videoclip con lo que es el paisaje, pero no visto sólo desde lo fotográfico, de ‘lo bello’, sino tratando de que se fusione con las personas, como un lugar en sí, donde se desarrolla la historia y donde uno transita".

En ese contexto, el productor agregó, “la idea desde la poética de la canción es muy fuerte, la letra es bastante comprometida, habla muy bien sobre lo que es la nueva generación, de los niños, que son los próximos que van a cambiar esto”, expresó.

El deseo de todos es “que lo pueda ver el mundo y que lo pueda ver la gente de la Patagonia, la producción local de lo que se puede hacer acá también”, anhelaron desde Panorámica Productora.

Sobre la banda

En una entrevista con Billboard, el grupo patagónico de rock and roll explicó que “The Otherness” significa, literalmente, ser otro. Desde la diversidad, desde la empatía, desde la integración.

En la Argentina, por cantar en inglés y poner el foco en los orígenes del rock & roll. En Inglaterra, por haber viajado más de 12.000 kilómetros para hacer que su música se escuche. Después de cuatro giras, la banda llegó a las páginas del New Musical Express, y sus melodías, no una sino dos veces al aire de la BBC Music. “Intentamos eliminar la mayor cantidad de etiquetas, que la música no tenga ni tiempo, ni espacio, ni lugar, que no pertenezca a ningún lado salvo a las personas que la hacen y la gente que la escucha -valoraron-. El hecho de ser de la Patagonia y apuntar a algo global de por sí tiene ese fenómeno un poquito rupturista”.

Martín y Gonzalo Cativa de Comodoro, Pablo Gaggioni de Río Grande y Agustín Damer de El Calafate. Todos del sur.

En su nuevo corte, invitan a escuchar “A New Resistance”, y a disfrutar el videoclip que trabajaron en conjunto con Panorámica Productora en los paisajes soñados de Comodoro y Rada Tilly.

Agradecimientos

"Como Productora, estamos muy orgullosos de este Video Clip y agradecidos con Martin y toda la banda, por creer y confiar en nosotros. Fueron muchos días de rodaje y post producción apostando a una pieza audiovisual en donde confluye el arte, el mítico paisaje local, la historia de dos niños, y un sin fin de sensaciones que acompañan visualmente esta maravillosa canción, que de alguna manera nos lleva a la reflexión sobre la nueva generación, el contexto y todo lo que los atraviesa. Cabe destacar que la portada del álbum también fue realizada por la productora", explicó el equipo de Panorámica Productora.

También sumaron su agradecimiento a los “ actores”, Amparo Vique y Guillermo Alejandro Trifonoff Cativa, a sus familias, a The Otherness, a Comodoro Turismo, a los extras, Leyla Villagra y amigos, a Pandora por el vestuario y el aguante, y a Matías Nürmberg e Irina Svoboda por la asistencia técnica y el apoyo al arte.