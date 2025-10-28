Desakta2, la banda cordobesa compuesta por los cantantes Joaquín Martín y Fernando Olmedo, arriba por primera vez a Comodoro Rivadavia, en un show esperado por todos los fans del cuarteto.

Luego de llenar todos los bailes del país, ahora extienden su carrera hasta el sur argentino para cantar sus hits en la ciudad petrolera, de la mano The Queen Producciones

El show será el jueves 13 de noviembre en la Sociedad Rural. Las entradas están a la venta en Passline. Y  a partir de este viernes 31/10 se podrán conseguir de forma física en los puntos de venta sugeridos.

Desakta2 llega por primera vez a Comodoro con todo el cuarteto: ¿cuándo será su show?
¡ENTRADAS A LA VENTA PARA “DESAKTA2” EN COMODORO!

👉🏾 ANTICIPADAS en venta disponibles en:

Zona sur - @muscleworldcr (avenida Rivadavia 863)💥

Lunes a viernes, de corrido10.30hs a 20.00hs

Sábados 10.30hs a 18.00hs

👉🏾 Zona norte - @hada_ssah21 (Teniente Alvarez 145, Palazzo) 💥

Lunes a viernes, cortado10.00hs a 13.00hs 16.00hs a 20.00hs

Sábados11.00hs a 14.00hs16.00hs a 20.30hs

