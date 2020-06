En medio de la fiebre de conciertos por streaming, Depeche Mode anunció un esperado lanzamiento. Este jueves 25 de junio podremos disfrutar de LiVE SPiRiTS, un épico concierto que fue parte de la gira Global Spirit de presentación del álbum Spirit. El show del que podremos disfrutar de manera gratuita, tuvo lugar en el Waldbühne en Berlín, Alemania en julio de 2018.

Este estreno anticipa el esperado concierto película Spirit In The Forest, que llegará en DVD y Blu-Ray al día siguiente (26 de junio), aunque la banda había planeado lanzarlo en cines. El mismo concierto LiVE SPiRiTS muestra imágenes del film, que fue dirigido por Anton Corbijn, quien en su carrera como cineasta tiene gran relación con el mundo de la música: dirigió la biopic Control (2007) sobre Ian Curtis y también varios clips para Depeche Mode, entre ellos "Enjoy The Silence”, “Strangelove”, “Behind The Wheel” y “Personal Jesus”.

LiVE SPiRiTS se transmitirá en streaming este jueves 25 de junio, a las 16h (hora Argentina), desde la cuenta de Youtube de Live Nation. Como adelanto del espero concierto, la banda liberó el video de “Cover Me”, que podés ver al final de esta nota.

Depeche Mode - Cover Me (from LiVE SPiRiTS)

Fuente: Indie Hoy