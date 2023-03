Delfina, la influencer de 19 años, negó haber tenido sexo con Alfa de Gran Hermano: "Solo hubo un pico"

Walter “Alfa” Santiago fue tema de debate esta semana en las redes sociales. Reingresó a la casa de Gran Hermano y también llamó la atención cuando se lo vio con su “nueva amiga”. En los últimos días, se mostró en un auto descapotable junto a una joven llamada Delfina Wagner.

Precisamente, la joven de 19 años estuvo como angelita invitada en LAM (América) donde habló de su relación con él.

“No, no soy la novia. Vamos de a poquito. Él es una persona muy atractiva; es un caballero y muy respetuoso. Yo le escribí a Alfita, le respondí una historia. Me invitó a almorzar al bar que él frecuenta en Martínez. Fuimos a varios bares y en todos lo quieren invitar, pero a él le gusta pagar”, comentó.

Alfa reingresó a Gran Hermano: Julieta lloró, Marcos sonrió y para Romina fue todo una confusión

“Yo salí porque lo quiero conocer. Me gusta mucho su personalidad. Me gusta que no tiene filtro para decir lo que piensa. Me siento identificada en su soltura, con su actitud 'Me voy a comer él mundo'. En eso, es como yo. Tengo 19 años y si tengo interés en una persona, le escribo. ¡Es lo que hace cualquiera!”, agregó.

Por último, cuando le consultaron si tuvo relaciones sexuales con el hombre de 61 años, fue contudente con su respuesta. “No hubo sexo, pero si hubo pico. Le estoy dando una mano con sus redes sociales pero lo hago de onda”, cerró.