Selva Pérez, reconocida actriz, humorista y ex participante del reality show Gran Hermano, es una figura pública que irrumpió con fuerza en la televisión y las redes sociales gracias a su personalidad arrolladora y su carisma natural.

La uruguaya se autodefine como “actriz, comediante, madre y esposa” y se ganó el apodo de “la influencer de las amas de casa desesperadas” por sus divertidos y sin filtro videos en TikTok e Instagram, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Este pasado miércoles, Selva cumplió 52 años y, aunque pudo cumplir el sueño de debutar en la emblemática calle Corrientes de Buenos Aires con su obra teatral “Los Cuentos de Selva”, la experiencia estuvo marcada por un revés notable. Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Esta producción, un monólogo humorístico donde comparte escena con su amigo Pablo Atkinson y bajo la producción de Gustavo Yankelevich, tuvo que cancelar su cuarta función debido a la baja venta de entradas.

Según informó la periodista “La Criti” a través de la red social X, la producción esperaba mayor convocatoria, pero las entradas no se vendieron como se esperaba, lo que llevó a la suspensión de la última función del espectáculo.

La situación se agravó ante la falta de apoyo de algunos ex compañeros de Gran Hermano, a quienes la producción les pidió promocionar la obra y asistir para ayudar a levantar la taquilla, pero ninguno accedió a hacerlo. Existió además una polémica sobre el precio de las entradas, que se rumoró era elevado —cercano a los 50.000 pesos— lo que podría haber influido en la poca concurrencia.

SELVA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL LEVANTAMIENTO DE SU OBRA DE TEATRO

No obstante, Selva aclaró que la obra inicialmente estaba pautada para solo dos funciones y que las restantes fueron agregadas posteriormente, y que la última función fue cancelada por motivos que prefirió no detallar.

En sus redes sociales, a través de un video publicado en Instagram, la exjugadora de GH intentó poner paños fríos a la controversia, expresando su felicidad por haber cumplido su sueño teatral en la calle Corrientes y defendiendo su compromiso con el arte escénico.

Posteriormente reconoció que las críticas y comentarios negativos en redes sociales son inevitables y muchas veces malintencionados, pero reafirmó su amor por el teatro y su determinación de seguir adelante con nuevos proyectos. “Siempre vamos a tener gente malintencionada. Amo esto y amo hacer teatro. Me voy a seguir dedicando a esto... Que hablen. Nunca, nunca, nunca se detengan a pensar en lo que dice el otro”, reflexionó con energía.

Por último, algunos espectadores que sí asistieron al espectáculo manifestaron que el show tenía contenido muy similar a los videos que Selva comparte en sus plataformas digitales, lo que generó críticas sobre la originalidad y novedad del formato. Sin embargo, la artista se mantiene firme en su camino y busca capitalizar su experiencia para nuevos desafíos artísticos