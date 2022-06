Rodrigo de Paul y Tini Stoessel son la pareja del momento. Este sábado por la noche el futbolista celebró sus 28 años con una gran fiesta y la cantante de "La Triple T" lo sorprendió con un sensual momento que se hizo viral en las redes.

De Paul, por supuesto le agradeció por haberlo motivado a pasar una gran noche. "Se ocupó de todo. No sé donde está Tini. Me motivó a que pase una gran noche, porque yo no tenía ganas de hacer esto", dijo el volante de la Selección Argentina que se prepara para Qatar.