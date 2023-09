La cantante y compositora Anneke van Giersbergen (ex The Gathering) y Marko Hietala (ex Nightwish) llegan a Comodoro Rivadavia para brindar un show acústico el martes 3 de octubre en el Cine Teatro Español.

Las entradas se pueden adquirir de forma online haciendo click ACÁ.

Los reconocidos músicos del metal europeo llegan a la ciudad en el marco de un tour acústico por Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y México promocionando sus carreras de solistas y sus álbumes independientes.

Anneke van Giersbergen es una cantante, compositora y músico neerlandesa que nació el 8 de marzo de 1973 en Sint-Michielsgestel, Países Bajos. Es conocida principalmente por su trabajo en la escena del rock y el metal, aunque ha explorado una variedad de géneros musicales a lo largo de su carrera.

Una de las contribuciones más destacadas de Anneke van Giersbergen fue como la vocalista principal de la banda de metal progresivo The Gathering, con la que grabó varios álbumes aclamados por la crítica, como "Mandylion" (1995) y "Nighttime Birds" (1997). Su estilo vocal único y su presencia en el escenario la convirtieron en una figura influyente en la escena del metal.

Después de dejar The Gathering, Anneke van Giersbergen emprendió una carrera en solitario y colaboró con varios músicos y bandas en una variedad de proyectos. También trabajó en géneros musicales más diversos, como el rock alternativo, el pop y la música acústica. A lo largo de los años, ha lanzado álbumes en solitario, como "Everything Is Changing" (2012) y "The Darkest Skies Are the Brightest" (2021), que exploran diferentes facetas de su talento musical.

Anneke van Giersbergen es reconocida por su versatilidad vocal, su habilidad para escribir letras emotivas y su destreza como intérprete en vivo. Su contribución a la música ha dejado una huella duradera en la industria musical, y sigue siendo una figura respetada en el mundo de la música.

Marko Hietala es un músico finlandés conocido por su trabajo en la escena del metal. Nació el 14 de enero de 1966 en Tervo, Finlandia. Hietala es especialmente conocido por su papel como bajista y vocalista en las bandas Nightwish y Tarot.

Su contribución más destacada y conocida fue como bajista y vocalista de respaldo en Nightwish, una de las bandas de metal sinfónico más influyentes del mundo. Marko Hietala se unió a Nightwish en 2001 y participó en varios álbumes exitosos, incluyendo "Century Child" (2002), "Once" (2004), "Dark Passion Play" (2007), "Imaginaerum" (2011) y "Endless Forms Most Beautiful" (2015).

Su voz distintiva y su presencia en el escenario le dieron a la banda una identidad vocal única durante su tiempo con Nightwish.

Además de su trabajo con Nightwish, Marko Hietala también es el vocalista principal y bajista de Tarot, una banda de heavy metal finlandesa que cofundó en la década de 1980 junto con su hermano Zachary Hietala. Tarot ha lanzado varios álbumes a lo largo de los años y ha sido una parte importante de la escena del metal en Finlandia.

En enero de 2021, Marko Hietala sorprendió a sus fanáticos al anunciar su salida de Nightwish, citando razones personales y la necesidad de un cambio en su vida. Esto marcó un punto importante en su carrera y en la historia de la banda.

Marko Hietala es conocido por su versatilidad como músico, capaz de tocar el bajo y cantar en una variedad de estilos dentro del metal. Su legado en la música metal, especialmente a través de su trabajo con Nightwish, lo convierte en una figura importante en la escena del metal europeo.