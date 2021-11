Su entorno más cercano lo conoce como Lautaro Catalán, un joven de 19 años que nació en la ciudad de Trelew, y gran parte de su infancia vivió en la casa de su papá, ubicada en el barrio "Las 1000 Viviendas", donde llegó a sus oídos desde Leo Mattioli hasta Daddy Yankee, y su peli, "Talento de Barrio", se repetía en loop en el reproductor de DVD.

Ahora que se desarrolla como artista (y no tiene techo) Panther es una estrella musical en pleno auge. Su música es furor en redes sociales. Algunos de sus videos alcanzaron millones de visualizaciones en YouTube y se encamina a ser un referente de la música nacional, pero bien patagónico.

En YouTube tiene 72 mil suscriptores y otros 29 mil en Instagram. Dos de sus videos, “Bambú” y “Estoy Bien”, superan ya los 2 millones de visualizaciones en YouTube. Él mismo se sorprende al descubrir el crecimiento que tuvo en tan poco tiempo. “Es una locura”, dice. “Yo por ahí no me doy cuenta, pero gracias a dios estamos haciendo que la gente esté más activa y nos escuche", contó en una entrevista con Jornada Play.

Sin referentes ni nadie a quién acudir a pedir consejos, se las ingenió para lograr un impacto musical y alcanzar al gran público. “Lo que más me costó fue el proceso”, cuenta. “No tenía a nadie a quién preguntarle porque nadie estaba viviendo lo que me estaba pasando a mí. Era difícil pasarlo solo, soy joven y creo que todo pasa por la energía. Trato de transmitir mucho en mi música y eso hace que la gente se sienta bien y la disfrute”.

Muchos de sus videos están producidos en escenarios emblemáticos de la zona trelewense. Uno de ellos ocurre en el Puente Hendre, otro en el centro, y su video estrella, Bambú, está filmado en las aguas de Playa Garipe, al norte de Puerto Madryn.

Panther posee un estilo melódico. “Mis canciones son de amor, melódicas, R&B”, dice. “Salen por cosas que me pasaron o situaciones que viví, las pude aplicar en una canción y decir lo que sentí en ese momento. Eso es lo que está pasando”.

A veces improvisa freestyle con sus amigos y alguna que otra vez participó en batallas. Sin embargo, el freestyle es para él una herramienta de inspiración. “Era muy vergonzoso de chico y no me salía, no podía competir. Por eso nunca hice freestyle de corrido. Improviso, sirve para escribir canciones y lo practico todo el tiempo”.

Panther finalizó la secundaria en Trelew y se fue a Buenos Aires para comenzar sus estudios universitarios. La música tiene sus sacrificios. “Me dan sesiones de estudio por semana, me levanto a las 7.30, a las 9 tengo que estar en el estudio y ahí le meto hasta la 1. Después volvemos a la casa y seguimos haciendo música. Es todo el tiempo, porque ahora hay mucha hambre de todo; es el que lo hace mejor, el que más le mete y más esfuerzo le dedica”.

Además de tener calzada la casaca de Sponsor, durante todo octubre Panther también se calzó la de Spotify y es la cara de la playlist Radar al Sur, sucediendo a Taichu, que lo fue durante el mes de septiembre.