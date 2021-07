Darío Barassi suspendió las grabaciones de "100 argentinos dicen": el motivo de su decisión

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen", se ausentó el pasado lunes de las grabaciones del popular programa que se emite por Canal 13, y este martes se conocieron los motivos de la suspensión de las mismas.

Según contó el propio humorista, en el inicio de la semana recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, y a las pocas horas visitó el piso de Los ángeles de la mañana. Durante su presencia en el programa conducido por Ángel de Brito Barassi comenzó a sentirse mal, y así lo hizo saber al aire.

“Chicos, la voz se está yendo. Siento fiebre, siento que estoy sudando”, manifestó.

Por ese motivo, el también actor decidió ausentarse de las grabaciones de su programa, y tras una mejoría en su estado de salud este martes contó lo sucedido a sus seguidores a través de Instagram.

“No volví a tener Covid. Todo lo contrario. Me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho. Me hisopé tres veces siempre negativo y, finalmente, ayer (por el lunes) me dieron felizmente mi segunda dosis de astra (AstraZeneca)”, relató.

“Ayer me golpeó la vacuna. Mi cuerpo gigante me pedía acostarme y me quedé sin voz. Ya hoy amanecí mucho mejor”, sumó.

Además, Barassi bromeó sobre los Juegos Olímpicos, un evento que lo acompañó durante su jornada de reposo.

“Quiero hacer deporte: salto sincronizado, tenis, waterpolo, handball. Siento que en todos tengo chances y aptitudes", dijo.

Finalmente, este martes se reincorporó en perfecto estado a las grabaciones de 100 argentinos dicen.