Darío Barassi se quebró al recordar a su mamá con Mirtha Legrand

En una emotiva entrevista en "La Noche de Mirtha" (eltrece), el conductor Darío Barassi no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su madre, quien falleció en noviembre del año pasado a causa de un cáncer de páncreas.

El conductor compartió con Mirtha Legrand el dolor de la pérdida y reconoció que aún está procesando la situación, describiéndola como un "tema que todavía estoy resolviendo".

“Fue un cáncer de páncreas que fue letal. Fue muy complicado. Fueron 11 meses, algo inmediato. De esos 11 solo pude disfrutar a mi mamá 6 meses porque después ya estaba en un estado terrible”. “Es un tema que todavía estoy resolviendo”, reconoció.

El fuerte cruce de Jay Mammón y Valeria Sampedro en el programa de Juana Viale

Barassi detalló cómo la enfermedad de su madre avanzó rápidamente, dejándole solo seis meses para disfrutar de su compañía antes de su fallecimiento.

El conductor expresó la dificultad de enfrentar esta pérdida repentina y cómo el trabajo se convirtió en un refugio para sobrellevar el dolor.

A pesar del difícil momento, Barassi encontró en la conducción una forma de escape y distracción, comparando su labor con la actuación.

El trabajo le permitió relajarse y desconectar, brindándole un espacio de alivio en medio del duelo.

El vocero Adorni le reveló a Mirtha Legrand cuál es su salario como funcionario de Milei y su respuesta sorprendió

Aunque se recibió de abogado, no pasó mucho tiempo hasta que la vida de Darío Barassi se inclinó al plano artístico. “Empecé estudiando teatro y siendo notero, pero la conducción llegó en pandemia”, arrancó.

Y agregó: “Yo venía haciendo una obra que se frenó por la pandemia y eso fue un golpe muy duro. En paralelo fui papá por primera vez de mi hija Emilia, que tenía solo dos meses. Mi mujer, que el psicóloga, estaba tapada de laburo porque te imaginarás que con la cuarentena sus pacientes estaban todos desquiciados”.

En este contexto le llegó a Barassi la propuesta conducir: “Hice una prueba y el casting, pensé que me había ido mal y a los quince minutos me llamaron. Es algo realmente disfruto mucho y en lo que me siento realmente cómodo”.