Este lunes, el conductor del programa de entretenimiento "100 argentinos dicen", Darío Barassi, recordó una insólita historia que le ocurrió cuando viajó a Río Gallegos, Santa Cruz.

En ese contexto, indicó que era joven en ese entonces y había sido contratado para conducir un evento en la capital santacruceña. "Una vez yo tenía que ir a Río Gallegos y yo, muy bruto, pensé que era una localidad de Córdoba", expresó.

"Claro, Río Ceballos es una localidad de Córdoba, se me confundieron las cosas", agregó entre risas. Al arribar al lugar, quienes lo habían contratado se sorprendieron por su vestimenta.

Premios Martín Fierro: una a una, todas las ternas para seguir la ceremonia

Allí se sinceró y dijo que el clima de la Patagonia lo sorprendió. "Era tipo noviembre, yo viaje con ojotas y bermudas. Corte, llego a Río Gallegos y nevaba. Habían perros siberianos", relató.

"La gente de la marca que me contrató me fue a recibir y me miraban como diciendo 'este gordo p... elegimos para que conduzca el evento'. Y yo 'no, es que me confundí con Córdoba'", sentenció su anécdota que rápidamente se viralizó en el sur.