CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Darío Barassi, humorista y conductor televisivo, sufrió momentos de angustia la última semana por la salud de su hija.

“Hoy mi bebé tuvo fiebre y yo inmediatamente me convierto en su soldado y guardián y dejo todo con tal de cuidarla, amarla y sanarla”, contó el también actor en un posteo de Instagram.

Y sumó: "“Ya la vio su pediatra y estamos bien pero a mi medio que el mundo se me frena hasta no verla recuperada del todo. Me voy a ocupar siempre de cuidarte porque básicamente sos lo que más vale en el mundo entero”.

En una publicación acompañada de una foto de él junto a su hija en blanco y negro, Barassi aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras a su pareja, Lucía Gómez Centurión.

“Su versión de madre es algo que me enamora y no deja de sorprenderme. Mañana seguro lleno de storys con mi enana cantando y bailando, sepan entender”, cerró su publicación.

Y en efecto, a las pocas horas compartió diferentes publicaciones paseando con la menor, demostrando que su preocupación se trató solo de un susto.