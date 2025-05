El reconocido actor Ricardo Darín causó gran impacto la noche del sábado al hacer comentarios críticos, combinando ironía y seriedad, sobre las recientes afirmaciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a los llamados "dólares colchón".

Estas declaraciones tuvieron lugar durante su presencia en el programa "La Noche de Mirtha Legrand", donde el actor principal de la exitosa producción de Netflix El Eternauta abordó la compleja situación económica y social que atraviesa el país.

Durante el clásico encuentro televisivo conducido por Mirtha Legrand, la presentadora no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Darín sobre su percepción del panorama político y económico actual. Fiel a su estilo agudo, el actor comenzó su intervención con una aparente serenidad:

"Fantástico, lo veo muy bien", dijo, para luego lanzar su crítica.

La estocada principal de Darín estuvo dirigida a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno libertario y las referencias a los ahorros guardados por los ciudadanos. "Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados...", deslizó con sarcasmo.

Sin embargo, el tono cambió rápidamente a la seriedad. "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", sentenció Darín, poniendo de manifiesto la desconexión que percibió entre el discurso oficial y la realidad de una gran parte de la población. Sus palabras resonaron con la preocupación de muchos argentinos frente al aumento de los precios y la dificultad económica.

La entrevista también abordó otros temas de interés. Darín se refirió, con su habitual sentido del humor, a la polémica con su colega Julio Chávez, quien había realizado declaraciones sobre él. "Me adora, me adora", afirmó Darín, bajándole el tono a cualquier posible conflicto. "No pasó nada", aclaró, y hasta bromeó con la conductora: "¿Querés que pidamos un aplauso para Julio?".

