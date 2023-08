Daniela recordó el enorme gesto que Milei hacia ella: "una vez..."

Daniela Mori y Javier Milei protagonizaron un romance hace varios años que, lamentablemente para los dos, no duró tanto tiempo, pero que sí dejó grandes recuerdos y emociones.

La cantante y artista fue entrevistada días después de conocer que el economista y diputado nacional ganó las PASO con su candidatura a presidente. En LAM, aprovechó para describir algunas cuestiones vividas con su ex.

"Es un hombre muy cariñoso. Me acariciaba el pelo, me tomaba de la mano, me miraba y me decía ‘qué linda que estás’, me ponía la mano en la rodilla”, comentó Daniela con algunos breves ejemplos de cómo era en su privacidad. Además, la ex pareja de Milei presentó: “me regaló cosas lindas. Hay una cosa muy linda que me regaló y que es un poco emotiva”, dijo, con suspenso.

Y ahí fue que contó el gran gesto que tuvo el economista en uno de sus momentos más difíciles de la vida. “Cuando la tuve a mi hija Dani en quimio, él iba todo el tiempo a visitarme al Hospital Italiano. Una vez me llevó una vela con aroma. Me dijo que era una vela energizante y me la trajo para Dani”. Todavía recordando lo que significó lo hecho por él, destacó: “yo sentí que ese fue realmente el mejor regalo. Hermoso, hermoso gesto”.

Por último, explicó cómo se ofreció a apoyar a su pareja: “venía todo el tiempo. Nosotros hacíamos rotación con mi yerno, prácticamente me pasé todo un año. Y como él vivía cerquita, me llamaba y venía”, concluyó la cantante que aun lo recuerda de muy buena forma.