Hay señales alentadoras respecto a la salud de Thiago Medina. Tras dos semanas de haber protagonizado un serio accidente en motocicleta que lo dejó en terapia intensiva, Daniela Celis compartió un mensaje optimista en el que confirmó que el exconcursante de Gran Hermano recuperó la conciencia y lograron mantener una conversación.

A través de sus redes sociales, la influencer brindó detalles sobre la evolución médica de Thiago.

“Noticias de Thiago. Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, anunció Celis.

Daniela Celis se mostró emocionada por su conversación con Thiago

Daniela Celis no solo compartió el parte médico, sino que también subió un video donde relató su encuentro personal con Thiago, visiblemente emocionada. “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”, expresó.

El avance, aunque es un gran paso, requiere cautela. Daniela enfatizó que el apoyo y las plegarias de sus seguidores siguen siendo cruciales para la recuperación total de su pareja. “Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz”, sostuvo.

Un detalle que llenó de ternura el relato fue la primera pregunta de Thiago al recuperar la conciencia: “Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, reveló Daniela Celis, demostrando que sus hijas fueron su principal pensamiento al despertar.

La publicación de Daniela también incluyó un profundo agradecimiento al equipo de salud que cuida al joven en el hospital. “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, finalizó, extendiendo la gratitud por la energía y los buenos deseos recibidos por parte del público.