Daniela Celis habló de una posible reconciliación con Thiago Medina tras su accidente

Las noticias alentadoras sobre la recuperación de Thiago Medina tienen a Daniela Celis completamente emocionada, después de que el padre de sus hijas fuera dado de alta de la terapia intensiva y siguiera mostrando signos de mejoría, algo que tanto ella como toda la familia del participante de Gran Hermano describen como “un milagro”.

En diálogo con Cortá por Lozano (Telefe), habló de lo difíciles que fueron los últimos días y no descartó la posibilidad de retomar la relación con él.

La influencer confesó que durante los veintitrés días en que Thiago permaneció en terapia intensiva, atravesó momentos de angustia profunda:

“Se te revoluciona todo y decís: ¿Por qué no valoré? ¿Por qué lo traté de esta manera?”, expresó en el ciclo de Vero Lozano. Según Pestañela, el accidente forzó una revisión sobre su historia y su vínculo, afirmando que, pese a la separación, ambos siguen siendo familia.

La contundente decisión que tomó Daniela Celis sobre su futuro tras el despertar de Thiago Medina

“Vos viste que la vida es así, cuando en un segundo pasa algo que cambia todo, querés todo de vuelta como era antes. Y uno no sabe si son los sentimientos, es la cabeza, estás desencontrado”, señaló.

“A mí me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días, pensé cosas que jamás en vida pensé que iba a pensar”, comentó. “Es un momento muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicado, pero sí sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga de todo esto y si nos volvemos a enamorar o no, seguiremos siendo padres toda la vida”, se sinceró Daniela.

La salud de Thiago Medina: Daniela Celis brindó un dato alentador sobre su evolución

Respecto al estado de salud del joven, Celis informó que fue trasladado a una sala de cuidados intermedios en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, respaldando la versión de una evolución favorable tras el accidente. Detalló que durante su internación siempre hubo familiares presentes para acompañarlo. La expareja, aunque separada, mantuvo una relación de apoyo incondicional: “Yo no lo dejé solo un día y sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, por más que estuviéramos peleados”, sostuvo Celis al ser consultada sobre su dedicación.

El testimonio de Celis se centró además en los efectos personales que enfrentó durante el proceso. Describió una rutina alterada, encargándose completamente del cuidado de sus dos hijas, Laia y Aimé. “Fue muy duro porque después de salir del hospital, tenía que volver a casa, sentarme a jugar, cantar y bailar, hacerlas dormir. En casa siempre es un cincuenta y cincuenta, entonces tuve que asumir también las tareas que hacía Thiago”, detalló. Manifestó sentimientos de culpa relacionados con la percepción de ausencia por parte de sus hijas y optó por detener sus actividades laborales para estar con ellas en todo momento.