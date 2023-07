Dani La Chepi desapareció repentinamente de las redes sociales, donde solía ser muy activa, durante varios meses. Luego se supo que estaba enfrentando un serio problema de salud. Después de un largo periodo de silencio, la actriz finalmente compartió desde su cuenta de Instagram la difícil situación que atravesó durante la primera mitad de este año.

En diálogo con uno de los periodistas del ciclo, la influencer comentó que, en comparación a cómo estaba hace tres meses atrás, hoy siente que es Messi. No obstante, aclaró: “Estoy a medio motor, yendo muy despacio, con tratamiento, respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”.

“Venía corriendo una carrera y los problemas, de golpe, me pasaron por encima. La mochila se llenó de cascotes. Hay un tiempo en el que el cuerpo no da más y tenés que sacar esa mochila”, continuó, explicando de alguna manera qué fue lo que le sucedió.

“¿Cómo te lo hizo notar el cuerpo?”, quiso saber el notero, y ella, con total honestidad, replicó: “En mi caso, que tengo anorexia nerviosa, de un día para el otro se me cerró el estómago. Me pegó por no comer. No me pude levantar de la cama, literalmente. Siempre digo que no tenés que tener miedo en pedir ayuda profesional, médicos, psiquiatras, tomar medicación”.

Luego, la Chepi habló de lo que sintió al tomarse un tiempo alejada de los medios y aseguró haber sentido miedo, estrés y ansiedad. “Vivo de esto. Miedo con el que estamos criados, de que no va a haber mañana, qué voy a hacer. Pero, si aprendí algo es que ningún estado es permanente, sentía que lo sería pero confié en mis médicos y, es verdad, cuando te dicen, ‘detrás de la oscuridad, hay una luz’, la hay. No la ves, pero la hay”, reflexionó.

Finalmente, cuando le subrayaron que hoy a muchos artistas les está sucediendo que atraviesan momentos de sumo estés, ansiedad e incluso ataques de pánico en vivo, Dani sentenció: “Todo el mundo vive en una vorágine. Público lo hacen los famosos, los artistas, pero tengo vecinos, amigos, que no se dedican a esto, y están así. Se ocupan. Hay que ocuparse”.