BUENOS AIRES (ADNSUR) – El primer anticipo de la nueva película de Batman, dirigida por Matt Reeves, en la que Robert Pattinson se pondrá por primera vez el traje del superhéroe, fue dado a conocer en la DC FanDome, un encuentro virtual organizado por la Warner Bros, ante la imposibilidad de realizar las tradicionales Comic-Con por la pandemia de coronavirus.

Las primeras imágenes de "The Batman" se caracterizan por una serie de escenas violentas y oscuras con la canción "Something in the way", de Nirvana, de fondo; y, en un pasaje, se ve al "enmascarado" decir la frase: "Soy la venganza".

Según consigna la agencia EFE, el director señaló que para el filme se inspiró en clásicos como "Barrio Chino", "Contacto en Francia" y "Taxi Driver".

El realizador también anticipó que la cinta no mostrará los orígenes del personaje, sino que hará foco en un Batman "humano" que comete "errores" y que crece a partir de ellos.

Por otra parte, no ahorró elogios para el protagonista, a quien calificó como "un actor increíble" y "un camaleón".

BATMAN Tráiler Español Latino SUBTITULADO (2021) Robert Pattinson

"Tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora", sentenció.

El estreno de "The Batman" está previsto para octubre del año próximo y, entre los actores que forman parte del elenco, se destacan Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.