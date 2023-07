Criticaron a Karina La Princesita por frenar un show y explotó de bronca: "No quiero cantar así"

Karina La Princesita no se calla absolutamente nada y lo demostró otra vez. Esta vez estalló de furia cuando leyó unas críticas por una actitud que tuvo en uno de sus shows.

La cantante de cumbia se volvió noticia en las últimas horas por un detalle muy particular. Fue sorprendida durante su show en San José, Entre Ríos cuando tuvo que interrumpirlo debido a un imprevisto, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Karina notó que dos niños estaban perdidos y decidió actuar con prudencia. Detuvo su presentación, explicó la situación y solicitó por el micrófono a los padres o acompañantes de los pequeños que se acercaran para reunirse con ellos, proporcionando algunas características de los mismos.

“Chicos, no quiero seguir cantando así. No voy a cortar el show, voy a seguir obviamente, pero me parece más importante esto”, comentó frente a toda la audiencia que la esperaba para disfrutar de su música. “Yo soy mamá, yo no puedo seguir cantando como si nada. Hasta que no encuentren a los papás de los niños perdidos no seguimos cantando”, agregó.

Finalmente, los niños encontraron a sus padres y Karina La Princesita pudo seguir con su show sin ninguna preocupación. Sin embargo, después de que termine el concierto, muchos de sus fans demostraron su descontento con esta situación en las redes sociales y por supuesto que la cantante lo vio.

Posteriormente, utilizó sus redes sociales y mostró su indignación ante las críticas. "¿Cómo pueden quejarse de que yo pierda tiempo, que en realidad no es tiempo perdido, cuando los chicos se pierden?", preguntó en sus historias de Instagram.

“Cada vez que hago un show se pierde alguna criatura y están aterradas, llorando al costado del escenario. Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo y hasta que yo no vea que esos chiquitos me dicen: ‘Sí, es mi familiar’. O yo quedarme tranquila de que no lo va a llevar cualquier persona, no pienso seguir cantando (...) Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo”, indicó.

Antes de terminar su extenso descargo en las redes, la Princesita concluyó: “Quéjense de lo que sea, pero no me pidan quedeje de dar a los chicos y chicas que se pierden en mano de sus familiares, porque no lo voy a dejar de hacer, le moleste a quien le moleste”.