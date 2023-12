Cristina Pérez podría no continuar en la conducción del noticiero de Telefe después de varios años junto a Rodolfo Barili en la edición nocturna y este martes se refirió a los rumores que la dan por alejada se su trabajo.

La periodista, tras el anuncio de su pareja Luis Petri a cargo del Ministerio de Defensa, podría cambiar de rumbo y brindó detalles al respecto con el programa Socios del Espectáculo. La mujer no evitó hablar de esa chance y dijo a qué se dedicaría si desde el canal no se llega a un acuerdo.

"No lo sé. Tengo que hablar con el canal, pero como vine pensando en eso todo el año, un poco ya me entregué al universo. Lo que pase va a estar bien. Si se da que no sigo en el noticiero, voy a abrazar todas esas cosas que postergué", adelantó, sin dar detalles, pero abriéndole la puerta a algo distinto.

Respecto de las actividades que podría realizar, Pérez manifestó: "imaginate que además de ser escritora, soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar".

La conductora celebró el nombramiento de Petri como ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre y añadió que el hecho se produjo justo al momento de presentar su libro Tiempo de renacer. "Hoy que presento mi libro a mi marido lo designan Ministro de Defensa, todo junto. Un choque de planetas", había señalado días atrás.