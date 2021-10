La periodista Cristina Pérez sorpendió este jueves al confirmar que está en pareja con el diputado de la UCR - Juntos por el Cambio Luís Petri.

Luego de que trascendieran imágenes de ambos caminando de la mano e incluso besándose en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, la conductora del noticiero de Telefé blanqueó la situación en diálogo con Teleshow.

“Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”, dijo tras ser vista junto al legislador en el barrio porteño de San Telmo.

En base a lo asegurado por el medio, "ambos tenían una relación profesional que devino en una mutua atracción", la cual habría nacido a partir e una charla sobre vinos, una bebida que apasiona a ambos.

Petri, de 44 años, es mendocino y desde hace dos años ocupa su cargo en la Cámara Baja en representación de Juntos por el Cambio.

Meses atrás, y en diálogo con Infobae, Pérez se había referido a la posibilidad de ser mamá, cuando aún se encontraba soltera.

"Muchas veces me dicen: ‘¿Pero no querés ser mamá?’. Y yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener", dijo.

Y continuó: "Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Y sería hipócrita no decirles esto. Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las cuatro, cinco de la mañana”.