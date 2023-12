Coti Romero se calentó y fulminó a quienes las critican por cómo se viste: “Me chupa un...”

Luego de su paso por Gran Hermano 2022, Coti Romero supo llevar bien su “personaje” de villana y llegó al Bailando, donde brilla y es una de las favoritas de Marcelo Tinelli.

Su previa llena de polémica la convirtieron en una de las participantes que siempre genera contenido y despierta distintos tipos de opiniones. Pero también, la correntina se destaca por decir lo que siente cuando la critican.

En este sentido, la influencer asistió a un evento con un moderno conjunto engomado en verde metalizado completando el look con unas botas de goma negras y suela verde. El look en cuestión fue muy criticado ya que los usuarios de las redes sociales comentaron que su elección estaba un poco fuera de lugar, y que debería haber optado por una vestimenta más elegante.

EL DURO DESCARGO DE COTI ROMERO

Coti no se guardó nada y realizó furioso descargó que se viralizó. “Bueno, acá una reflexión… Cuando uno es lindo no necesita nada, se puede poner una bolsa en el cuerpo que le va a quedar bien igual, y ese es mi caso. A mí me queda todo bien, le guste a quien le guste”, comenzó sin pelos en la lengua.

“Si yo me quiero seguir poniendo ropa descombinada me voy a poner, voy a hacerlo apropósito porque me chupa un hue… a mí la moda”, remarcó enojada.

“Sé que soy hermosa, que me queda bien igual y me lo voy a poner igual. Me encanta andar así por la vida, cómoda con algo que a mí me guste. Entonces no se calienten por si a mi queda bien o no algo, preocúpense por su vida insignificante”, expresó.

“Además, hay cosas importantes en esta vida que saber o no saber vestirse, o vestirse con marcas importantes. Está bueno tener un poquito de cerebro”, dijo y concluyó: “No se preocupen por cosas que no tienen sentido, ¿Quién inventa la moda aparte? ¿Quién dice que está bien o no está bien ponerse?”.