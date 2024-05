Coti Romero acusó de ladrona a una exparticipante de Gran Hermano y reveló escandalosas pruebas

Este pasado jueves, Coti Romero no tuvo filtros y expuso a una excompañera de Gran Hermano, quien le habría robado.

En este sentido, la correntina le puso fin a su amistad con Camila Lattanzio, quien junto a su hermana Florencia le habrían sacado varias prendas de ropa.

De acuerdo a la versión que Coti dio en su canal de difusión en Instagram, esto sucedió en medio de una visita que le hizo a las hermanas en su casa a finales del 2023.

COTI ROMERO ESCRACHÓ A CAMILA LATTANZIO

“Quería hablar con vos de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa. Se me perdieron unas cosas, también a mi hermana y a Agus, mi amiga. Eran cosas que estaban en un bolso cerrado. Jamás las saqué de ahí y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso”, dice en una de las imágenes que mostró en su canal de difusión de Instagram.

Asimismo, Coti mostró la respuesta de Camila, con fecha del 7 de mayo de este año: “Hola Coti. Ahora que estás más instalada y tranqui después de todo lo que pasó, te quiero dejar tu ropa que tengo hace un montón en mi casa. Obviamente no se usó y está guardada desde aquella vez que te dije”.

“Ya me enteré de todo lo que hablaste e inventaste de mí y no quiero tener más relación. Porfa, mandame la dire o algún lugar donde te pueda mandar las cosas, beso”, contraatacó la correntina.

“Solo dejo esto acá porque no necesito mentir, siempre me han tratado de mentirosa, pero sinceramente siempre muestro todo. Cierro esto acá. Me parecía que tenía que contarlo porque estas cosas no se hacen”, cerró Coti Romero.