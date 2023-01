Coti de Gran Hermano tuvo un fuerte cruce con Laura Ubfal y la fulminó: "Vos estás de verde y me estás diciendo que..."

Coti Romero, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), apuntó duramente contra Laura Ubfal, panelista del debate, luego de haber tenido un tenso cruce al aire.

La joven correntina estuvo en LAM (América TV) y conversó con Ángel de Brito y las panelistas sobre su paso por el reality y su experiencia en el debate de Gran Hermano, al cual había asistido un día atrás. En medio de la charla, soltó un contundente comentario sobre Ubfal.

Todo comenzó cuando De Brito le preguntó a Coti por su vínculo con la religión, ya que en varios momentos dentro de la casa, se la vio rezando y dando vuelta su rosario cada vez que mentía y traicionaba a alguien. "Laura Ubfal está indignada", le señaló el conductor.

"Sí, bueno, la verdad que de Laura no espero mucho porque por las cosas que me dijo, no tiene mucha coherencia lo que dice", apuntó Coti. "Pero si es su pensamiento, lo respeto", agregó. En este sentido, la joven señaló que le molestó mucho que no la hayan dejado hablar, ya que quería explicar todo "de una manera que la gente lo pueda llegar a comprender" y la interrumpieron en todo momento.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

En el debate, Ubfal le había preguntado: "A mí la gente me dice que te pregunte si crees que Dios te perdonó todas las maldades que hiciste en la casa. Porque ella tiene puesto un rosario y cada vez que hacía una jugada, hablaba con Dios y le agradecía".

"Bueno, pero vos tenés puesto el color verde y me estás atacando como si no fuera una mujer", le había respondido Coti, en referencia a que la panelista estaba usando un color que representa el feminismo y la igualdad entre las mujeres. En ese momento, Ubfal había entendido que Coti se lo había dicho porque es provida, pero la joven correntina aseguró que no fue por eso.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

"En el debate surgió esto de pañuelo verde o celeste... provida, te dijo Laura", le señaló De Brito. "Yo se lo dije lo del verde porque el verde y el violeta se lo relaciona con las feministas", explicó la joven correntina.