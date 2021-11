En medio de su participación en PH Podemos Hablar, Costa cargó duramente contra la falta de condena social contra Héctor "Bambino" Veira, el exjugador y entrenador que abusó sexualmente de un menor.

Al recordar su adolescencia y momentos traumáticos, trajo el recuerdo de Veira y su actuación en el caso de Praxedes Cadelmo Correa: "Es un tipo que abusó a un niño y no tiene condena social".

Lo hizo al hablar del juicio inminente contra Juan Darthés por el abuso que denunció Thelma Fardín y recordó su propio caso, cuando tenía 14 años con un hombre de 42.

“A veces escucho, y hay una benevolencia en nuestros medios con el caso del Bambino Veira que es asquerosa, inmunda. Es un señor que violó a un niño de 14 años, que por más que Praxedes se sentía una nena, era un nene. Y el horror del padre en esa situación”, dijo Costa.

“Les parece sumamente divertido este mi….. Y él no tuvo condena, estuvo pocos meses preso. Hay una Justicia de justicia, y hay una Justicia de los hombres”, agregó.

“No es divertido ni carismático. Es un señor que no pagó su condena y lo lamento, porque sé que me va a traer un quilombo terrible, pero a ella se la revictimizó, se la juzgó, se la burló muchos años; y por suerte eligió una carrera de servicio al otro, porque es enfermera y pudo resignificar todo su horror ayudando al otro”, agregó Costa sobre la protagonista del caso que hace décadas conmovió al país.

“Pero la verdad es que el Bambino Veira es un tipo que violó a un niño y no tiene condena social, porque no la tiene. Y se habla de sus chistes, se habla de sus anécdotas. Es un asco. A mí me da mucho asco, él y todos los que se ríen de las cosas que dice”, agregó Costa sobre el caso ocurrido en 1987.