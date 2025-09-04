Cosquín Rock presentó su grilla y apuesta fuerte con Franz Ferdinand, Divididos, Lali y Fito Páez
El festival cordobés se realizará el 14 y 15 de febrero con más de 100 artistas nacionales e internacionales. ¿Dónde y cómo comprar las entradas?
Este jueves 4 de septiembre, el Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas que participarán de su esperado festival en febrero de 2026 . Con una “line up” que cruza generaciones, géneros y fronteras, el evento promete volver a ser el encuentro musical más importante del verano argentino.
Cabe recordar que se llevará a cabo los días 14 y 15 de febrero en su sede habitual de la localidad cordobesa de Santa María de Punilla.
El line-up 2026 reúne a figuras consagradas y nuevas generaciones:
- Fito Páez, Divididos, Babasónicos, Abel Pintos, Bersuit Vergarabat, Ciro y Los Persas, Marilina Bertoldi, Turf, Kapanga, Lali, Eruca Sativa, Las Pastillas del Abuelo, entre muchos otros.
Además, el festival redobla su apuesta global con invitados de renombre:
- Franz Ferdinand (Reino Unido)
- Morat (Colombia)
- Devendra Banhart (EE.UU.)
- Los Hermanos Gutiérrez (Ecuador/Suiza)
- La Vela Puerca (Uruguay)
- Agarrate Catalina (Uruguay)
Además, habrá DJ sets y electrónica de nivel internacional, con nombres como The Chemical Brothers (DJ Set), Kölsch, Franky Wah, Matthias Tanzmann y más.
Aunque el rock sigue siendo el eje, el festival amplía cada vez más su espectro musical: trap, música urbana, pop, blues, indie, metal, punk y electrónica tienen su espacio propio en distintos escenarios.
Además es importante destacar que ya tuvo ediciones internacionales en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Así, su crecimiento trasciende lo musical y lo posiciona como un verdadero encuentro cultural latinoamericano.
IMPACTO ECONÓMICO
En 2025, Cosquín Rock generó un impacto económico superior a los $49.900 millones, impulsando el turismo, el empleo y la industria musical. El 54% de los asistentes llegó desde otras provincias y la edad promedio fue de 25 años, consolidando al evento como el más federal y joven del país.
En cuanto al traslado del público, la logística volvió a ser uno de los puntos fuertes del festival: 6.600 personas arribaron en avión, mientras que 68.000 lo hicieron en auto, con un promedio de 3,2 ocupantes por vehículo, y otras 21.600 personas llegaron en colectivos.
CÓMO Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS
Las entradas están disponibles en la web oficial de Eden Entradas, con posibilidad de pago en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.
- Abono general: $340.000
- Abono "Fanatic": $1.500.000 (Ambos precios no incluyen costo por servicio) El sistema de venta opera con preventas por demanda, y los tickets se pusieron a la venta en julio.
Con información de Página 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR