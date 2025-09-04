Este jueves 4 de septiembre, el Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas que participarán de su esperado festival en febrero de 2026 . Con una “line up” que cruza generaciones, géneros y fronteras, el evento promete volver a ser el encuentro musical más importante del verano argentino.

Cabe recordar que  se llevará a cabo los días 14 y 15 de febrero en su sede habitual de la localidad cordobesa de Santa María de Punilla.

El line-up 2026 reúne a figuras consagradas y nuevas generaciones:

  • Fito Páez, Divididos, Babasónicos, Abel Pintos, Bersuit Vergarabat, Ciro y Los Persas, Marilina Bertoldi, Turf, Kapanga, Lali, Eruca Sativa, Las Pastillas del Abuelo, entre muchos otros.
El festival cordobés se realizará el 14 y 15 de febrero con más de 100 artistas nacionales e internacionales
Medios Rioja

Además, el festival redobla su apuesta global con invitados de renombre:

  • Franz Ferdinand (Reino Unido)
  • Morat (Colombia)
  • Devendra Banhart (EE.UU.)
  • Los Hermanos Gutiérrez (Ecuador/Suiza)
  • La Vela Puerca (Uruguay)
  • Agarrate Catalina (Uruguay)
Se espera por la presencia de Franz Ferdinand la banda escocesa de indie rock
Fiona Torre

Además, habrá DJ sets y electrónica de nivel internacional, con nombres como The Chemical Brothers (DJ Set), Kölsch, Franky Wah, Matthias Tanzmann y más.

Aunque el rock sigue siendo el eje, el festival amplía cada vez más su espectro musical: trap, música urbana, pop, blues, indie, metal, punk y electrónica tienen su espacio propio en distintos escenarios.

Además es importante destacar que ya tuvo ediciones internacionales en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Así, su crecimiento trasciende lo musical y lo posiciona como un verdadero encuentro cultural latinoamericano.

Lali será otra de las protagonistas, una de las artistas más convocantes del festival
Ámbito

IMPACTO ECONÓMICO

En 2025, Cosquín Rock generó un impacto económico superior a los $49.900 millones, impulsando el turismo, el empleo y la industria musical. El 54% de los asistentes llegó desde otras provincias y la edad promedio fue de 25 años, consolidando al evento como el más federal y joven del país.

En cuanto al traslado del público, la logística volvió a ser uno de los puntos fuertes del festival: 6.600 personas arribaron en avión, mientras que 68.000 lo hicieron en auto, con un promedio de 3,2 ocupantes por vehículo, y otras 21.600 personas llegaron en colectivos.

CÓMO Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS

Las entradas están disponibles en la web oficial de Eden Entradas, con posibilidad de pago en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

  • Abono general: $340.000
  • Abono "Fanatic": $1.500.000 (Ambos precios no incluyen costo por servicio) El sistema de venta opera con preventas por demanda, y los tickets se pusieron a la venta en julio.

Con información de Página 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR

CMD Certification
