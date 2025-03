El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte del actor británico Simon Fisher-Becker, quien falleció el pasado 9 domingo a los 63 años en Londres.

La noticia fue confirmada tanto por su esposo, Tony, como por su representante, Kim Barry, quienes expresaron su profundo pesar ante la pérdida de un artista y ser humano excepcional.

Simon Fisher-Becker nació el 25 de noviembre de 1961 en Paddington, Londres. Desde joven mostró interés por las artes escénicas, desarrollando una carrera que abarcó teatro, televisión y cine.

Su especialidad eran los papeles cómicos y de carácter, logrando destacar en producciones icónicas como Harry Potter y la piedra filosofal, donde interpretó al Fraile Gordo, el fantasma de la casa Hufflepuff, y en Doctor Who, donde dio vida al memorable personaje Dorium Maldovar en las temporadas 5 y 6.

Fisher-Becker inició su trayectoria en la década de 1990, participando en series británicas como One Foot in the Grave, Doctors y Afterlife. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó con su participación en el universo de Harry Potter en 2001. Este papel le abrió las puertas a nuevos proyectos, consolidándolo como un actor versátil y querido por el público.

En televisión, destacó también por su papel como Tony Fazackerley en la comedia Puppy Love de la BBC. Además, tuvo participaciones en producciones clásicas británicas como Love Soup, The Bill y Getting On. En el ámbito cinematográfico, formó parte del elenco de la película ganadora del Oscar Los Miserables (2012).

Además de sus trabajos en pantalla, Fisher-Becker incursionó como narrador y escritor. También participó en producciones de audio relacionadas con Doctor Who, incluyendo podcasts como The Eleventh Doctor Chronicles y Jenny: The Doctor’s Daughter.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR