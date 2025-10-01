Conmoción y dolor por el fallecimiento de un reconocido actor de “Los Simuladores”

Este miércoles por la mañana, la Asociación Argentina de Actores anunció con tristeza el fallecimiento de José Manuel Andrada Márquez, conocido en el mundo artístico como José Andrada, un actor cuya extensa y multifacética trayectoria abarcó más de cuatro décadas de compromiso con las artes escénicas en Argentina.

Desde sus primeros pasos en el circuito teatral independiente en los años 70 hasta su reconocimiento como uno de los grandes intérpretes nacionales, Andrada supo ganarse un lugar destacado en el corazón del público y de sus colegas.

UNA CARRERA CIMENTADA EN EL TEATRO INDEPENDIENTE Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS SIMULADORES

Durante los años 70, José Andrada comenzó a construir una carrera sólida dentro del circuito teatral independiente porteño, un espacio vital para el desarrollo cultural fuera de las grandes producciones comerciales. Obras como La batalla de José Luna y Lejos de aquí ejemplifican su pasión por los textos desafiantes y su habilidad para dar vida a personajes complejos. Este compromiso con el teatro de autor y la escena emergente dejó una impronta que marcó su carrera y la escena cultural local.

En televisión, Andrada participó en ciclos que se convirtieron en hitos de la pantalla chica argentina, como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.

Su interpretación en Los simuladores es especialmente recordada, sobre todo por una escena emotiva y humorística junto a Martín Seefeld, cuya frase “¿No hay un piquito para mí?” quedó grabada en la memoria del público.

José Andrada también dejó su huella en el cine argentino, formando parte de producciones emblemáticas que atraviesan distintos períodos y temáticas del país. Participó en películas icónicas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra y La noche de los lápices, que reflejan momentos históricos y sociales de gran relevancia. Además, su versatilidad le permitió actuar en comedias y dramas tales como Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Esperando la carroza y Después de la tormenta, entre muchas otras.

El trabajo incansable y la dedicación artística de Andrada fueron reconocidos oficialmente en 2010, cuando recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación. Este premio simboliza el respeto y la admiración que la comunidad artística y el país le brindaron por su aporte a la cultura y el arte argentinos durante décadas.

Con la partida de José Andrada se va una figura fundamental de la historia del teatro, el cine y la televisión nacionales, un artista que supo conectar con el público a través de interpretaciones auténticas y comprometidas.