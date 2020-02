BUENOS AIRES (ADNSUR) - El periodista Jorge Lanata confirmó que volverá a la televisión con su ciclo Periodismo para Todos (PPT), en el mes de mayo con su tradicional horario del domingo a las 22:00 horas en canal Trece. Dicho programa lo conduce desde el 2012, informó el portal La Nación.

Durante una de las emisiones de "Lanata Sin Filtro" por Radio Mitre le consultaron al periodista respecto a su vuelta a la pantalla chica. Por este motivo, manifestó que en el marco de la circunstancia política que atraviesa el país con un nuevo gobierno, esta vez liderado por Alberto Fernández, "no puede no haber PPT, si fuera otra, qué se yo. Porque volvió Cristina, ¿cómo no vamos a estar? Ya estamos caminando", ultimó al aire en el pase con Marcelo Longobardi, que en esa ocasión estuvo conducido por Willy Kohan.