Por primera vez luego del éxito de Doctor Milagro en la Argentina su protagonista, Taner Ölmez, habló este lunes con la TV nacional, y fue sorprendido con un insólito pedido de Victoria Xipolitakis.

Fue en el marco de una entrevista con Cortá por Lozano, que se emite por Telefé, que el actor, quien hace las veces de Alí en la ficción turca, recibió la solicitud que lo dejó sin palabras.

"Estoy encantado de conocerlos. Se por las redes sociales que nos miran mucho. Me llegan todas las noticias del fanatismo de Doctor Milagro en Argentina", había afirmado el actor minutos antes, en su idioma original y previo a la traducción al español de una especialista.

"Me pareció un guión diferente, no común. Me puso contento que en mi país se haga un proyecto así, no podía dejar de hacerlo (....) Trabajé mucho individualmente y grupalmente con pacientes y doctores durante muchas horas", explicaba el protagonista sobre el éxito televisivo, cuando fue abordado por la vedette.

"¿Nos podes cantar un poquito?", le pidió Vicky luego de que Ölmez afirmara que es un apasionado por la música.

Sin embargo, y pese a haber afirmado que escucha "todo lo que tiene sentimientos", él optó por el silencio en medio de un notable gesto de incomodidad.

"Si no quiere, no", afirmó rápido la conductora Verónica Lozano para salir del mal momento.

"No quiere...", repitió tras ver el sostenido silencio del actor.

Sin embargo, y pese a la incómoda situación, la entrevista continuó con normalidad, con Ölmez hablando sobre su vida y orígenes en la actuación.