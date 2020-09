BUENOS AIRES (ADNSUR) - El actor y humorista Alfredo Casero protestó frente al Congreso junto a los manifestantes. Se concentraron en contra de la decisión del oficialismo de continuar con las sesiones de manera virtual y el avance de la reforma judicial. “Lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la p*** Constitución”, agregó el actor.

La oposición y el oficialismo debatieron la manera de sesionar en el Congreso: el Frente de Todos propuso la continuidad del debate remoto por la pandemia mientras que los diputados de Juntos por el Cambio instan a la vuelta de las sesiones presenciales. El Frente de Todos anunció a la oposición que la reforma judicial y el presupuesto 2021 se extenderán al menos dos meses en comisión. Juntos por el Cambio denunció que la sesión no era válida porque “caducó el protocolo de funcionamiento remoto”.

Los manifestantes permanecieron toda la madrugada fuera del Congreso bajo la lluvia y las redes sociales se inundaron de videos de cacerolazos y personas con banderas. En uno de los videos virales apareció Alfredo Casero sin barbijo gritando “somos los únicos independientes” y “Alberto, andate a la p*** que te parió”.

“Una señora me contó que tenía miedo y al poco tiempo al ver a la gente en la calle dejó de tener miedo. Hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo”, dijo el actor argentino.

“Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, señaló Alfredo Casero.