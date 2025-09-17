Toy Story, el clásico de Pixar estrenado en 1995, cumple 30 años y lo celebra con funciones especiales en el Cine Coliseo de Comodoro Rivadavia durante este próximo fin de semana.

Cuando se estrenó hace tres décadas, Toy Story se convirtió en la primera película animada completamente por computadora y en un fenómeno cultural. Dirigida por John Lasseter, la cinta no solo revolucionó la animación, sino que también presentó una historia entrañable sobre la amistad y la lealtad que sigue vigente hasta hoy.

La trama sigue las aventuras de Woody, un vaquero de juguete, y Buzz Lightyear, un moderno guardián espacial. Al principio, ambos compiten por el cariño de su dueño, Andy, pero pronto deberán unir fuerzas para superar obstáculos y regresar a casa. Con humor, emoción y personajes inolvidables, la película conquistó a grandes y chicos y abrió la puerta a un universo que creció con cada entrega.

El éxito fue tal que Pixar y Disney ampliaron la historia en una saga que hoy es parte de la memoria colectiva:

🧸Toy Story 2 (1999) profundizó en los dilemas de Woody cuando descubre que es un valioso juguete de colección y debe elegir entre vivir en un museo o volver con Andy.

🔫Toy Story 3 (2010) cerró, para muchos, el ciclo perfecto: Andy crece y debe despedirse de sus juguetes, en una de las escenas más emotivas del cine moderno.

🪀Toy Story 4 (2019) sorprendió al dar un nuevo giro, con Woody encontrando su propio camino junto a Bo Peep, mientras Buzz y el resto del grupo siguen adelante.

Con cada película, Toy Story no solo recaudó millones en taquilla, sino que dejó frases icónicas, personajes entrañables como el Sr. Cara de Papa, Rex o los marcianitos verdes, y enseñanzas sobre la amistad, el paso del tiempo y el valor de dejar ir.

Además, en 2022 se estrenó Lightyear, un spin-off centrado en el origen del personaje de Buzz como héroe espacial, aunque no alcanzó el mismo impacto que la saga principal.

🟣 ¿EN QUÉ FECHAS SE PODRÁ VER EN COMODORO?

El reestreno por los 30 años invita a redescubrir la magia en pantalla grande y a compartir con nuevas generaciones aquella primera aventura que comenzó con un simple “¡Hasta el infinito y más allá!”.

Las funciones tendrán lugar este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, a las 16.15 horas, con clasificación ATP.

Las entradas ya están disponibles en la web del cine y en boleterías. Se trata de únicas funciones que prometen revivir la emoción de volver a ver a Woody, Buzz y compañía como en 1995.

🟣 ¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA DE TOY STORY 5?

Tras meses de rumores sobre el futuro de la saga, Pixar confirmó detalles del próximo capítulo de Toy Story. La noticia despertó sorpresa y expectativa, ya que marcará el regreso de Woody y Buzz a la pantalla grande en una nueva aventura cargada de desafíos.

En esta entrega, los juguetes no solo deberán adaptarse a los cambios que impone la tecnología en el mundo del juego, sino que también enfrentarán una amenaza inesperada desde su propio universo: un ejército de figuras de Buzz Lightyear que, por una falla técnica, quedó en modo de ataque permanente.

La trama promete combinar acción, humor y el espíritu emotivo que caracteriza a la franquicia, con un giro argumental que pondrá a prueba la amistad y el ingenio de los personajes más queridos de Pixar.

Con junio de 2026 marcado en el calendario, el mundo estará atento a cómo Woody y su pandilla sobreviven a este nuevo caos.