The Burnt Orange Heresy | Official Trailer (2020)

CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Poco después de anunciar una nueva tanda de conciertos de su gira "No Filter" con The Rolling Stones, Mick Jagger regresa al cine en "The Burnt Orange Heresy", una película del director italiano Giuseppe Capotondi en la que también participan Claes Bang (The Square, The Affair), Elizabeth Debicki (Macbeth, Guardians of the Galaxy Vol. 2) y Donald Sutherland (Pride & Prejudice, la saga de The Hunger Games).

En esta elegante y estilosa cinta basada en el libro del mismo nombre de 1971 escrito por Charles Willeford, Jagger interpreta a Joseph Cassidy, un malvado coleccionista de arte que astutamente convence a un periodista (Bang) de que use una rara entrevista con un artista huraño (Sutherland) como una oportunidad para robar una de sus pinturas.

“Estaba a mi alcance hacer este personaje. Pensé que sería divertido”, dijo Jagger sobre su papel. “Básicamente lo encanta y lo amenaza para que haga lo que él quiere. No es mucho tiempo en pantalla, pero él es el que desata la acción". Por su parte, Capotondi considera al personaje del inglés una versión del diablo, un papel muy adecuado para el autor del himno de los Stones, “Sympathy for the Devil”.

“Interpretar al diablo es algo que le puede atraer a muchos actores. Es un personaje tan serpentino. Ante el descubrimiento de los Rolling Stones, creo que le queda muy bien”, afirmó el cineasta. "The Burnt Orange Heresy", que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 7 de septiembre, pero llega a los cines estadounidenses este viernes 6, es el primer largometraje en el que participa Jagger desde The Man From Elysian Fields de 2001.